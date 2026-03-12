MHP Lideri Bahçeli: “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yol yakından ateşkesin devreye girmesi yönünde çağrıda bulunan Bahçeli, Türkiye için ise “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.'' mesajı verdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında,''ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.'' ifadelerine yer verdi.