MHP Lideri Bahçeli: “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında,''ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.'' ifadelerine yer verdi.

