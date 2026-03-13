3,1 milyon İstanbullu daha raylı sistem ağına kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- Ispartakule Demiryolu Hattı'nın şantiyesinde çalışanlarla iftar programında buluştu. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km'lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu 8.4 km'lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluştuğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak."

'HALKALI - ISPARTAKULE ETABI 8.4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLİYOR'

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule etabında 6,4 km çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet Aç-Kapa tünel ve 1,38 km açık hat olmak üzere 8.4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yaptıklarını kaydetti.

'TAMAMLANAN KAZI MİKTARI YÜZDE 98'e ULAŞTI'

Geçen yıl Şubat ayı içerisinde TBM-2 Tüneli'ndeki çalışmaları tamamlayarak ışık görme törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Projemizin son durumunu da özetleyecek olursak; Hat-1 ve Hat-2 tünellerinde TBM kazılarını tamamladık. TBM çıkış portal yapısında kazı devam etmektedir. Tamamlanan kazı miktarı %98 civarındadır. Çıkış portal, sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile 1751 adet plastik kazık imalatlarını tamamladık. Ispartakule kesimi Aç-Kapa temel beton imalatlarını bitirdik. Şaft kesiminde kazı çalışmalarını tamamladık. NATM bağlantı tünelleri kalıcı kaplama imalatlarını gerçekleştirdik. Sinyalizasyon sistemi kapsamında; tüm ana bileşenlerin onay süreçleri tamamladık. Sistemin fabrika kabul testlerine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Elektromekanik sistemlerin sertifikasyon süreçlerinde de Kontrol Kumanda ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Halkalı-Ispartakule Hattı'mızda sene sonuna kadar yapım çalışmalarını bitirip inşallah sene başında test çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde bu kesimi açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 km'lik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz."

'HATTIMIZ HALKALI'DAN SONRASI İÇİN BANLİYO HATTI GİBİ ÇALIŞACAK'

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın önemli bir yönüne daha değinen Bakan Uraloğlu, "Söz konusu hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray'ın doğal uzantısı olarak İstanbul'un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak; Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Açtığımız tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ve Bahçeşehir'deki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek." diye konuştu.

'GAYRETTEPE- İSTANBUL HAVALİMANI RİNGİ 57 DAKKA SÜRECEK'

Sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan İstanbulluların, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edeceğini söyleyen Uraloğlu, "Yine, önümüzdeki bir iki aylık süre içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile; Halkalı ile Gayrettepe İstasyonları arasında seyahat eden yolcularımız seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabilecek. İstanbul'un raylı sistem ağı daha da bütünleşecek." dedi.

'İSTANBUL GENELİNDE 162 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTINI HİZMETE AÇTIK'

İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ama bizim için durmak yok. Şu anda İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Bu projemizle İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak." bilgisini paylaştı.

'YENİ BİR TARİHİ ADIMIN EŞİĞİNDEYİZ'

Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile de yeni bir tarihi adımın eşiğinde olduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek bu stratejik hattın Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edeceğini kaydetti. Uraloğlu, toplam 125 kilometrelik hattın Dünya Bankası liderliğinde Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşunun finanse edileceğini söyledi. Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacaklarını dile getirdi.