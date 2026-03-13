AK Parti’ye geçince halkımız hizmet gördü

CHP'den Göle Belediye Başkanı seçilen ancak geçtiğimiz ekim ayında istifa ederek AK Parti'ye katılan Gökhan Budak, sessizliğini bozdu. AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Budak, CHP yönetimine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Göle'nin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Budak, göreve geldikten sonra CHP yönetimiyle temas kurduklarını söyledi. Budak, süreci şu sözlerle anlattı: "2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden 42 yıl sonra Göle'de belediye başkanı olarak seçildim. Göle'nin çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu görünce Özgür Özel ile istişarede bulunduk. Kendilerini Göle'ye davet ettik ve geldiler. Eksi 43 derecede Göle Belediyesi önünde bir miting düzenledik. Göle'nin ağır kış koşullarını ve yaşam standartlarının ne kadar zor olduğunu kendilerine anlattık."

ÖZEL MİTİNG YAPIP GİTTİ

Mitingde birçok söz verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını savunan Budak, CHP'den hiçbir destek alamadıklarını ifade etti. Budak "Göle halkına sözler verildi. Araç desteği verileceği söylendi, yakıt desteği verileceği söylendi. Birçok belediyeden destek sözü aldık. Ancak ne hikmetse ne belediyelerden ne de genel merkezden herhangi bir karşılık alamadık. Verilen sözlere rağmen bir tane dahi destek sağlanmadı" dedi. CHP'den istifa ettikten sonra kısa sürede destek gördüğünü söyleyen Budak, AK Parti'ye katıldıktan sonra yatırımların başladığını belirtti. Budak "CHP'den istifa ettikten sonra bir ay geçmeden önümüz açıldı. CHP'de 18 ayda görmediğim desteği AK Parti'de 3 ayda gördüm. Bir sürü yatırım sözü verildi ve bazı yatırımlar da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her kapı açıldı. Demek ki hizmet esaslı çalışıyorlar" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ YÖNETİMİ HALKIMA HAKARET ETTİ

GÖLE'nin ağır kış şartları ve sokak hayvanları sorunu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini belirten Budak, karşılaştığı muameleyi "içime oturan bir olay" diyerek paylaştı: "Kardeş belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gidip Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştüm. Sokak hayvanları için ilaç ve aparat istedim. Bana kendi kullandıkları, üzerinde hayvan kıllarının olduğu eski bir aparatı verdiler; 'Bunu al, götür' dediler. Bana ve Göle halkına bunu layık gördüler."

ÖZGÜR ÖZEL EŞİMİ ARAYIP 'KOCANIZ DİK DURMADI' DEDİ

BAŞKAN Gökhan Budak, istifa süreci sonrası CHP lideri Özgür Özel'in "skandal" tavrını kamuoyuyla paylaştı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderildiği iddia edilen hakaret içerikli mesajları hatırlatan Budak "Özgür Özel bana mesaj atmadı ama eşimle görüşmüş. Eşime, 'Kocanız dik durmadı' demiş. Kusura bakmasın, ben 18 ay boyunca her türlü imkansızlığa rağmen dik durdum. Ama kendileri kendi ekibine söz geçiremedi'' dedi.