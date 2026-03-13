Bakan Ersoy’dan turizmin güçlendirilmesi için iki kritik görüşme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile Genel Müdür Yardımcıları Murat Şeker ve Ahmet Olmuştur ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin turizm potansiyelini artıracak iş birlikleri ve ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin turizmdeki küresel konumunu daha ileriye taşıyacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, sektörün geleceğine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Bakan Ersoy daha sonra turizm sektörü temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Görüşmede, turizm sezonu öncesi sektörün gündemi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler değerlendirildi. Türkiye turizminin gelişimi ve sektör paydaşlarıyla yürütülen iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Bakan Ersoy, her iki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, sektörle yakın iletişimin ve stratejik iş birliklerinin Türkiye turizminin dünya çapındaki rekabet gücünü artırmada kritik rol oynadığını vurguladı.