Bakan Gürlek, İstanbul Başsavcılığı iftarında yargı mensuplarıyla buluştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği iftar programında HSK üyeleri, yargı mensupları ve adalet teşkilatının temsilcileriyle bir araya geldi.

RAMAZAN AYININ, RAHMETİNİ BEREKETİNİ VE KARDEŞLİK İKLİMİ HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Düzenlenen programa ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Ramazan ayının rahmetini, bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm hâkim ve savcılarımıza, adalet personelimize ve yargı teşkilatımızın her bir mensubuna teşekkür ediyorum" dedi.

"ŞEHİT SAVCI MEHMET KİRAZ OLMAK ÜZERE ŞEHİT DÜŞEN TÜM YARGI MENSUPLARINI RAHMETLE VE MİNNET ANIYORUM"

Bakan Gürlek, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere hak ve adalet uğruna şehit düşen tüm yargı mensuplarımızı rahmet ve minnetle andığını belirtti.