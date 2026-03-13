Bakan Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da bulunan Bölge İdare Mahkemesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanları ve İdare Mahkemeleri Başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Yargının etkinliğinin artırılması, adaletin hızlı, etkin ve sağlıklı biçimde tecelli etmesi ve vatandaşlarımızın beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaları ele aldık. İdari yargının daha güçlü, daha erişilebilir ve kurumsal kapasitesi daha yüksek bir yapıya kavuşması için atılabilecek adımları istişare ettik. Adalet hizmetlerinin kalitesini sürekli yükselten, kurumsal kapasitesi ve etkinliği her geçen gün gelişen bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.