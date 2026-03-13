Bakan Yumaklı: Gümüşhane’ye 62 milyarlık yatırım ve destek sağladık

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Yumaklı, ilde yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmaları ile planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Yumaklı, son 23 yılda Gümüşhane'ye tarım, orman ve su alanlarında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Son 23 yılda Gümüşhane'de tarım, orman ve su alanındaki bütün yatırım, teşvik ve desteklerin toplamı yaklaşık 62 milyar lira. Su ve sulama alanında devreye alınan tesis sayısı 127. ORKÖY kapsamında hibe ve kredilerle birlikte 5 binden fazla projeyi destekledik" dedi.

Verilen desteklerin üretimin artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yumaklı, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan pestil ve kömenin üretimine de değindi. Yumaklı, "Gümüşhane'nin coğrafi işaretli, benim de çok sevdiğim pestil ve kömesi var. Yıllardır daha çok geleneksel yöntemlerle üretildi. Bu ürünlerin daha fazla üretilebilmesi için kırsal kalkınma ve IPARD destekleriyle üreticilerimizin önünü açtık. Bugün bu desteklerden faydalanarak modern şartlarda pestil ve köme üreten 32 işletme faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin yıllık üretimi 5 bin ton seviyesine ulaştı" diye konuştu.

Hayvancılık alanındaki çalışmalara da değinen Bakan Yumaklı, yetiştiricilerin ekonomik üretim yapabilmesi için 400 bin dekarlık alanda mera ıslah çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Gümüşhane'de gün boyunca farklı temaslarda bulunduklarını belirten Yumaklı, ile yönelik yeni talepleri de not aldıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak Gümüşhane'nin tarımsal hasılasının son 23 yılda yüzde 96 arttığını söyleyebilirim. Yeter mi? Yetmez. Potansiyel var mı? Evet var. Bu potansiyeli Gümüşhane'nin çalışkan üreticileriyle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Ormanlaştırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, son 23 yılda Gümüşhane'de 39 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Bakan Yumaklı konuşmasında devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin 1,2 milyar liralık yatırım değeriyle tamamlandığını belirten Yumaklı, testlerin ardından tesisin bayram sonrası tamamen hizmete alınacağını ifade etti.

Kelkit Söğütlü Barajı Sulaması'nın 715 milyon lira maliyetle 17 bin dekar alanı sulayacağını kaydeden Yumaklı, projenin ağustos ayında hizmete alınmasının planlandığını söyledi.Şiran Bahçeli Göleti'nin 190 milyon lira maliyetle hizmete alındığını ifade eden Yumaklı, ayrıca Şiran, Kelkit ve Merkez ilçelerinde toplam 26 bin 550 dekar araziyi sulayacak Karatepe, Çevrepınar, Ceviz, Bahçeli, Beydere, Çakırkaya, Akpınar ve Avşarköy göletleri sulama ve ikmal işlerinin 758 milyon lira maliyetle hazır hale getirildiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, 58 milyon lira maliyetli Kelkit Ünlüpınar Göleti Sulaması ikmal işinin de bu yıl tamamlanacağını ve 2 bin 240 dekarlık alanın sulamaya açılacağını belirtti. Konuşmasının sonunda üreticilere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Takip ettiğimiz başka projeler de var. Bunlar tamamlandığında Gümüşhane'de hem bitkisel hem de hayvansal üretim daha da artacak. Biz her zaman üretenin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde TürkiyeYüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma hedefimize Gümüşhaneli kardeşlerimizin desteğiyle hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.