Belediyeyi sahte belgelerle boşalttı

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2023/44671 numaralı "Bütümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İşi" ile 2023/676739 numaralı "Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapım İşi" ihaleleri incelendi. Soruşturma kapsamında belediye görevlileri, firma yetkilileri ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; CHP'li eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi raporlarına göre, şartnameye uygun olmayan imalatlar yapıldığı, asfalt dökülen bazı alanlarda fiilen hiçbir işin gerçekleştirilmediği ve binder asfalt ile plentmiks temel işlerinde fiili durum ile ödeme belgelerinin uyuşmadığı tespit edildi.

Hayali metraj artışlarıyla idareye fazla ödeme çıkarıldığı, kantar fişlerinde fiziksel olarak mümkün olmayan taşıma kayıtları ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği belirlendi. İncelemeler sonucunda, 5 Şubat 2023'te 127 milyon 340 bin TL bedelle verilen ilk ihale kapsamında 66 milyon 569 bin TL, 8 Ağustos 2023'te 169 milyon 990 bin TL bedelle verilen ikinci ihale kapsamında 125 milyon 392 bin TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Soruşturma, "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında sürüyor.