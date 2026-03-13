CHP’li belediyenin at eti skandalı

CHP'li Mersin Büyüksehir Belediyesine ait asevinde dagıtılan kavurmada tek tırnaklı hayvan (at, esek) eti tespit edildi. Skandal olay bir vatandasın tabagında yarıs atlarına takılan elektronik kimlik çipini fark etmesiyle ortaya çıktı.

Laboratuvar analizlerinde kavurmada at eti bulundugunu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlıgı tarafından 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanan 'Saglıgı Tehlikeye Düsürecek Gıdalar' listesinde yer alan bilgilere göre, asevinde 4 Subat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi. Yetkililer hakkında savcılıga suç duyurusunda bulunuldu.