CHP’li Beykoz Belediye meclis üyesi şok sözlerle istifa etti

Alaattin Köseler'in yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve görevden alınması sonrasında oldukça çalkantılı günler yaşamaya başlayan CHP Beykoz İlçe Örgütü, Beykoz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Esenyül Yılmaz Gül, partisi ve parti meclis grubundan istifa etti. Esengül Yılmaz Gül, istifasında zehir zemberek ifadeler kullanırken,, partisinin hiçbir erkine ulaşamadığını, herkesin pastadan pay almaya çalıştığını ve partide ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarların aldığını söyledi. AK Parti'nin 13 meclis üyesinin bulunduğu Beykoz Belediyesi meclisinde Esengül Yılmaz Gül'ün istifasıyla birlikte CHP'nin meclis üyesi sayısı 14'e düştü. Mecliste MHP'nin 2 meclis üyesi bulunurken 2 meclis üyesi de bağımsız oldu.

"PARTİMİN HİÇBİR ERKİNE ULAŞAMADIM"

İstifa ettiğini paylaşan ve partisinin hiçbir erkine ulaşamadığını belirten meclis üyesi Esengül Yılmaz Gül, "Yıllarımı, emeğimi ve inancımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubundan bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Siyaset benim için hiçbir zaman makam ya da unvan meselesi olmadı. Ben bu yolu inandığım değerler için yürüdüm. 26 yıl boyunca gece gündüz demeden emek verdim, kapı kapı dolaştım, zor zamanlarda geri durmadım. Çünkü bir gün dönüp baktığımda "Ben elimden geleni yaptım" diyebilmek istedim. Çocukluğumu, gençliğimi, en güzel yıllarımı Cumhuriyet Halk Partisine verdim. Anneliğimi yaşayamadım. Bunun karşılığında çırpınışlarımı kimse görmedi, yardım çığlığımı kimse duymadı. Birlik olalım diye çaldığım tüm kapılar yüzüme kapandı, temsil ettiğim partinin hiçbir erkine ulaşamadım. Telefonum bir kez olsun çalmadı, bir kez olsun nasıl olduğum sorulmadı" dedi.

"HERKES PASTADAN PAY ALMAYI DÜŞÜNDÜ"

Partide giderek yalnızlaştığını söyleyen Yılmaz, "Ben hiçbir zaman mücadeleden kaçan biri olmadım. Ama insanın kendi emeğinin görmezden gelindiği, sesinin duyulmadığı ve giderek yalnızlaştırıldığı bir yerde kalması da onuruna ağır geliyor. Daha da acısı, meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz'a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi. İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELENİN YERİNİ ÇIKARLAR ALDI"

Ortak mücadelenin yerini çıkarların aldığını aktaran Esengül Yılmaz Gül, "Siyaset, sadece sloganlarla değil; vefa, adalet ve dayanışmayla anlam kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm bu değerler yok oldu. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisindeki dayanışmanın yerini hesaplar, ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarlar aldı. Oysa siyaset, koltukları ya da bireysel pozisyonları koruma yarışı değil; Beykoz'un insanına daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğudur. Kişisel çıkarların Beykoz'a hizmet etmenin önüne geçtiği bir yerde susmak da, görmezden gelmek de benim vicdanıma sığmadı. Bu süreçte tanıdığım, birlikte mücadele ettiğim, samimiyetine inandığım herkese teşekkür ediyorum. Mücadelem, inandığım değerler ve Beykoz'a duyduğum sorumluluk her zaman devam edecek. Bugün ayrılıyorum; çünkü yalnız kalmayı, yanlışın parçası olmaya tercih ediyorum.Tarih kimin gerçekten Beykoz için mücadele ettiğini de, kimin sadece kendi çıkarını düşündüğünü de elbet yazacaktır. Benim vicdanım rahat, başım dik. Gerisi zamana ve Beykoz halkının takdirine kalmıştır" dedi.