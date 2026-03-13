İbrahim Kalın’dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberinin ardından yazılı bir taziye mesajı yayımladı.

KALIN; "RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN"

Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade eden Kalın, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevindiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.