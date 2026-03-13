Korkma Asım’ın nesli burada

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 105. yıldönümü ve İstaklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni Edirnekapı'daki şehitlikte düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra il protokolü ve vatandaşlar da katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 30 hafız çocuk mezar başında Kuran-ı Kerim'in bir cüzünü okudu.

MAARİF'İN HEDEFİ BU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara'daki 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Tekin, marşın, milleti cesaret, kararlılık ve irade ile umudu korumaya çağıran bir metin olduğunu söyledi. Eğitim yoluyla karakter, milli şuuru ve sorumluluk bilinci gelişmiş nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çeken Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu hedefin somutlaşmış ifadesi olduğunu kaydetti.

BAĞIMSIZLIĞIMIZIN MANİFESTOSUDUR

İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili Ankara Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık iradesi, vatan sevgisi ve direniş ruhunu en güçlü şekilde ifade eden eserlerden biri olduğunu vurguladı. Murathan YILDIRIM/ANKARA

MARŞIMIZ BİR ŞAHESER

Mehmet Akif Ersoy'u anma dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "İstiklal Marşı'nın milletimizin istiklal iradesini ve imanını yansıtan bir şaheser olduğunu vurguladı. ANKARA