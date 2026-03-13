MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreç için "Her türü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz" dedi. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen iftarda konuşan Bahçeli, "ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları yükseldikçe etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye sırtına binen ağırlıklarından hızla kurtulmaktadır. Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur ve olması da mümkün değildir. Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan'a, yeni bir Irak'a, hatta yeni bir Vietnam'a dönebilecektir. Türkiye'mizi ve aziz milletimizi riske atacak, hedef yapacak, hatta İran'la ve diğer bölge ülkeleriyle çatıştırmayı sağlayacak niyet ve emellere ağır başlı bir şekilde yaklaşmak esas olmalıdır. Her türü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz."