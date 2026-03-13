Muhit’ten Mustafa Kutlu’ya vefa sayısı

Mustafa Kutlu için anlamlı bir vefa örneği olarak Muhit dergisi Mart sayısını tamamen usta yazara ayırdı. Derginin İbrahim Tenekeci yönetiminde hazırlanan özel sayısı, 6 Mart doğumlu Kutlu'nun yeni yaşını kutlamak amacıyla yayımlandı. Dosyada "dilini ev yapan sanatkâr" olarak tanımlanan Kutlu'nun yalnızca hikâyeciliği değil; ressamlık, senaristlik, editörlük ve ansiklopedi yazarlığı gibi yönleri de ele alınıyor.

Yazılarda, fedakârlıklarla örülü hayatı ve Türk edebiyatına bıraktığı izler farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Özel sayıya düşünce ve edebiyat dünyasından birçok isim katkı sundu. Hasan Aycın çizimleriyle; fotoğraf sanatçıları Özlem Akgül, Kutup Dalgakıran ve H. Salih Zengin ise fotoğraflarıyla dosyaya destek verdi. Dosyada ayrıca İbrahim Kalın, Kemal Sayar ve Sibel Eraslan gibi isimlerin değerlendirmeleri yer aldı.