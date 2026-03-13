Nerede acı varsa dindirmeye çalışıyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görüldü. Guterres'e ödülü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda dün akşam düzenlenen törende konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

Türkiye olarak coğrafyamızı topyekûn bir felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Umutları kırmak, bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Genel sekreterim, çağımızın en büyük mezalimlerinden birinin yaşandığı Gazze'de sergilediği duruş her zaman övgüyle anılacak.

2017 yılından beri BM Genel Sekreterlik görevini tarafsızlık ve büyük bir ferasetle yürüten Guterres'i ülkemizde ağırlamanın memnuniyeti içindeyim. Guterres, Genel Sekreterlik görevi üstlenmesinin ardından ilk ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Her ziyaretinde mültecilerin korunması, küresel adaletin tesisine dair projelerin uygulanması ve Ukrayna'daki savaş bağlamında mekik diplomasisine yaptığı katkılara şahit olduk. Uluslararası barış ve güvenliğin tesisi için adeta sessiz çoğunluğun sesi olan dostuma 6'ncı ziyareti vesilesiyle Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim etmekten memnuniyet duyuyorum. Ramazan vesilesiyle her yıl Müslümanlarla dayanışma ziyareti kapsamında ülkemize gelmesini de anlamlı buluyorum. Barış içinde bir arada yaşama hedefine en büyük tehdidi teşkil eden yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki sayısız çalışmaları için kendilerini tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalan 'yurtta sulh cihanda sulh ilkesini' proaktif, atılgan ve girişimci bir anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz. İnsanlığın ortak vicdanını, küresel dayanışma iradesini ve geleceğe yönelik umudunu temsil eden Birleşmiş Milletler'in kurucu değerlerinin 80 yıldır en güçlü destekçilerinden biriyiz. Başta bölgemizdeki çatışmalar,savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa, dram, trajedi varsa tüm gücümüzle dindirmeye çalışıyoruz.

Burada değerli dostum Guterres'in hakkını teslim etmek isterim. 9 yıldır büyük başarıyla icra ettiği bu önemli vazifeyi üstlenmeden önce de barışı, diyaloğu, refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi. Portekiz Başbakanı olarak ülkesinde refahın artmasına katkılar yapmış, yapıcı ve uzlaştırıcı siyaset tarzıyla halkının takdirini kazanmıştı. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığı 10 yıllık dönemde ise yerinden edilenlerin insanlık onuruna yakışır şekilde muamele görmeleri ve korunmaları yönünde üstün gayretler sarfetmişti.

İstanbul'u bir BM merkezi haline getirme vizyonumuz doğrultusunda teşkilatın ofislerini aynı çatı altında toplayacak BM Evi projemizi hayata geçirmeye hazır haldeyiz. Bu projenin Genel Sekreter'in BM 80 girişimine de ulusal düzeyde önemli katkı sunacağını düşünüyorum. Yaşadığımız her hadise ve kriz ilk kez bundan 13 yıl önce dile getirdiğimiz 'Dünya beşten büyüktür' tesbitimizin haklılığını teyit ediyor. Adalet olmadan dünyada kalkınma, barış, istikrar olmayacağına inanan bir lider olarak BM'yi daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz.

Genel Sekreter şahsınıza ve liderlik ettiğiniz teşkilata yönelik karalama kampanyalarına rağmen Gazze başta olmak üzere insani krizlerin aşılması ve uluslararası barışın tesisi için ortaya koyduğunuz ilkeli ve özverili çabalarınızın bu müstesna ödülümüzün ruhu, manası ve hedefleriyle fevkalade uyumlu olduğuna inanıyorum. Sizin nezdinizde dünyanın dört bir tarafında çetin şartlarda barış için fedakârca görev yapan BM personelini selamlıyor, hayatını kaybeden BM çalışanlarını saygıyla yad ediyorum. Şahsınıza tevzi ettiğimiz Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

EMİNE ERDOĞAN'A SIFIR ATIK TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Guterres, ödül töreni öncesinde Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler Sergisi'ni gezdi. Guterres, ödül töreninin ardından da Erdoğan ve Emine Erdoğan'la birlikte iftara katıldı. Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık inisiyatifi kapsamında yapmış olduğu çabaları desteklediğini kaydeden Guterres, bu yılın sonunda COP31'in Türkiye'de yapılacağını anımsattı. Guterres, "Türkiye'nin Sıfır Atık girişimiyle attığı adımları gördüm. Bu anlamda hanımefendiyi de tebrik etmek isterim" dedi. Emine Erdoğan da sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Guterres'e takdim edilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyamızda barışa dair umutları çoğaltmasını temenni ediyorum."