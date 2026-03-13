SON DAKİKA... CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel İstanbul'da gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı açıklandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bir soruşturma çerçevesinde İstanbul polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İMAR MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA
Olay Belediye yetkilileri tarafından doğrulanırken, aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Ömer Günel'in İstanbul'da Ahmet Taşkın'ın ise Kuşadası'nda gözaltına alındığı öğrenilirken konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.