Türkiye etkileri artan bir ülke

BM Genel Sekreteri Guterres, ödül törenindeki konuşmasında ve katldığı televizyon programında Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar verdi:

Dünyada güç ilişkileri değişiyor. Türkiye bugün etkileri artan bir ülke. Bu ödülün kötü bir zamana geldiğ-i nin farkındayım. Atatürk Barış Ödülü barışın soylu bir vizyonun ötesinde bir şey olduğunu bize gösteriyor. Barış bir toplanma çağrısıdır, eyleme çağrıdır ve ben bu ödülü kabul etmekten onur duyuyorum.

ABD ve İsrail tarafından yapılan askeri saldırılar, buna müteakip İran'ın birçok ülkeye yaptığı saldırılar Güvenlik Konseyi'nde kınandı. Uluslararası barış ve güvenlik için büyük bir tehdittir ve siviller için de büyük bir ızdıraba sebep olmaktadır.

Bölge bir kırılma noktasına gelmek üzere ve bunun sonuçları da tüm dünyada etkili oluyor. Bölge ve dünya bu durumu değiştirmeli. Şiddetin azaltılması ve diyalog en iyi çıkış yolu olacaktır.