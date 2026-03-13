Zaferin emaneti Ankara’ya taşınıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen "Zafer Haftası" etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Tören, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ni temsilen yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu kalede düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Program mehter marşları ve halk oyunlarıyla devam etti. Ardından Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler atletlere teslim edildi. Atletler emanetleri Ankara'ya taşıyacak; 18 Mart'ta düzenlenecek törende Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. AA