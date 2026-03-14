3’üncü füze için İran’a net mesaj: Sorumluları tespit et

Milli Savunma Bakanlığı dün İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu ABD-İsrail ve İran savaşının başından bu yana Hatay ve Gaziantep'ten sonra Türkiye'ye düşen üçüncü füze oldu. Bakanlık "Tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir" açıklaması yaptı. Üçüncü füze tehdidinden sonra Ankara'nın tavrı ve ilerleyen süreçteki politikası önemli konu başlıklarından oldu. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin savaşın tarafı olmadığını ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlı olduğunu belirterek, "İran tarafına söz konusu saldırıya ilişkin sorumluların derhal tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda net mesaj iletildi. Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmemeli; Türkiye milli güvenliğini sağlamak için caydırıcı güce sahip ve yeri geldiğinde belirlediği şekilde mukabele/yaptırım niteliğindeki tedbirlerden çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.