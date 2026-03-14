AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Özlem Çerçioğlu Başkanımız asla yalnız yürümeyecek

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın'daki "Vefa İftarı" programında partililerle bir araya geldi.

"KUTLU YOLDA ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan İnan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeni dönemdeki siyasi mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özlem Çerçioğlu başkanımız, bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyecektir! Onun sağında bu şehrin vefalı insanları, solunda Aydın'ın yiğit efeleri vardır. Arkasında dağ gibi duran, kapı gibi dimdik duran mert AK Parti kadroları vardır."

"LİDERİMİZ ERDOĞAN YANINDADIR"

Başkan Erdoğan'ın liderliğine de vurgu yapan İnan şunları kaydetti:

Ve onun yanında, her şeyden öte, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vardır.