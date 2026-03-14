Alkollü ilçe başkanı trafikte dehşet saçtı

Her gün yeni bir skandala imza atan CHP'li belediyelere bu sefer de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi eklendi. İlçe Başkanı Gökçe Bayol, iddiaya göre 5 Mart'ta Değirmenaltı Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarının ardından bir eğlence mekanına geçti. Saat 23.15 sıralarında mekandan ayrılarak araç kullandığı öne sürülen Bayol direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir otomobile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol testi rezaleti ortaya çıkardı. Ölçüm sonucunda Bayol'un 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirlenen ilçe başkanının, olayın ardından kimliğini belirtip "İlçe başkanıyım" diyerek kolaylık istediği öne sürüldü. Şule TOZCAN / SABAH