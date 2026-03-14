Bakan Göktaş, vatandaşları ’Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamaya davet etti

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne verdikleri önemi ve sözleşmenin gerekliliğini anlattı. Ayrıca paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeyi ilk imzalayanlardan biri olduğunu belirten Göktaş, tek gayenin dijital dünyanın risklerine karşı çocukları korumak ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

"ÇOCUKLAR İÇİN DAHA GÜVENLİ ALAN OLMALI"

Paylaştığı video ile velileri, öğretmenleri ve çocukları sözleşmeyi imzalamaya davet eden Göktaş, "Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg kendi platformunda kendi çocuğunun yüzünü kapatarak paylaşıyor. Peki neden bizim çocuklarımız konusunda bu kadar hassas değil? Snapchat'in kurucusu haftalık çocuğuna sadece 1,5 saat ekran süresi tanıyor. Netflix'in CEO'su 'En büyük rakibimiz uykudur.' diyor. Yani bizim çocuklarımızın bu platformlarda daha uzun süre kalmaları için çabalarken kendi çocuklarını bunlardan uzak tutmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Söz konusu platformların çocuklar için daha güvenli alanlar olması için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, yaşınıza uygun olmayan içeriklerle karşılaşmanızı, sosyal medyada tanımadığınız insanların size ulaşmasını, size zarar vermelerini engellemeye çalışıyoruz. Tam da bu sebeple ilk imzacılardan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni çok önemsiyoruz. Şunu söyleyeyim biz çocuklarımızın teknolojiyi etkin kullanmalarını çok önemsiyoruz. Teknofest'ler, DENEYAP atölyeleri, TÜBİTAK yarışmaları, startup destekleri ve çocuklarımıza yönelik pek çok teknolojiye yönelik etkinlikleri destekliyoruz. Burada amacımız çocuklarımızı teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve onları zihinsel, psikolojik, gelişimsel olarak zararlı olan içeriklerden korumak."