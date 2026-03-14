Bakan Yumaklı: “Türkiye başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke değildir”

Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı, iftar öncesi yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Yumaklı, tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlık ve huzur içerisinde ulaşmasını temenni etti.

Konuşmasında, 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin acılarının halen taze olduğunu ifade eden Yumaklı, yaşanan büyük felaket karşısında Türkiye'nin devlet ve millet olarak tek vücut olmasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması konusunda kısa sürede önemli mesafe kat edildiğini belirten Yumaklı, bunun devletin gücü ve hükümetin kararlı politikaları sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, Kahramanmaraş'ın tarih boyunca kahramanlıklarıyla öne çıkan önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Havası, suyu, toprağı ve en önemlisi insanlarıyla Kahramanmaraş bizim için çok kıymetlidir. Yedi Güzel Adam'ın yetiştiği bu şehir, düşünce ve edebiyat dünyamıza yön veren önemli bir merkez olmuştur" dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Yumaklı, uluslararası sistemin insanlık değerlerini hiçe sayan saldırılar karşısında yetersiz kaldığını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bu haksızlıklara 'dur' diyen ve barış ile istikrar için diplomatik çabalarını sürdüren bir ülkeyiz. Biz başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz. Bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir."

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kararlı adımların sürdüğünü belirten Yumaklı, terörle mücadelede elde edilen başarıların milletin birlik ve beraberliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin demokrasiden kalkınmaya, ulaşımdan savunma sanayine kadar birçok alanda güçlü bir yürüyüş gerçekleştirdiğini söyledi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bakanlık olarak çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirten Yumaklı, kente yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Kahramanmaraş'a yapılan ve yapılmaya devam eden yatırımların süreceğini hem bir bakan hem de fahri hemşehriniz olarak buradan söz veriyorum" dedi. Programda, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül tarafından Bakan Yumaklı'ya hediye takdim edildi. Yumaklı ise teşekkür ederek, "Artık fahri hemşeriniz olarak çeyizimizi de aldık, bu bağı kurmuş olduk" ifadelerini kullandı.