SON DAKİKA… CHP’li Tanju Özcan iddianamesinde dikkat çeken yasak aşk ve şantaj detayı: Mesajlaşmalar dosyaya girdi!
SON DAKİKA… Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı arasındaki yasak aşk ve şantaj sarmalı da yer aldı. İddianamede telefon mesajları, tanık beyanları, kamera kayıtları ve dijital inceleme raporları delil olarak sıralandı. İşte detaylar
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 13 Mart 2026 tarihli iddianamede, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak iddialar yer aldı. Dosyada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı iddiaların merkezinde yer alırken, Çağalı'nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ile şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'e çeşitli suçlamalar yöneltildi.
Savcılık, dosyada yer alan delilleri birlikte değerlendirerek, sanıkların yargılanmasını ve üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Mehmet Eren Akgüney hakkında ayrıca mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanması da istendi.
İKİ YÖNLÜ İDDİANAME: TANJU ÖZCAN HEM SANIK HEM MAĞDUR
İddianamenin en çarpıcı yönlerinden biri, Tanju Özcan'ın dosyada hem müşteki hem de şüpheli-sanık konumunda yer alması oldu. Buna göre Tanju Özcan, Mehmet Eren Akgüney tarafından telefonla aranarak elindeki mesajlar ve ses kaydı üzerinden tehdit edildiğini, bu içeriklerin yayılmaması karşılığında para, araç ve oto yıkama yeri istendiğini öne sürdü.Dosyanın diğer ayağında ise belediye çalışanı Öznur Çağalı'nın beyanları doğrultusunda Tanju Özcan hakkında, "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" şeklindeki sözlerle Çağalı üzerinde baskı kurduğu ve şantajda bulunduğu iddiasına yer verildi.