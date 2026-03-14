SON DAKİKA… CHP’li Tanju Özcan iddianamesinde dikkat çeken yasak aşk ve şantaj detayı: Mesajlaşmalar dosyaya girdi!

İddianamenin en dikkat çekici bölümlerinden birini Öznur Çağalı'nın beyanları oluşturdu. Çağalı, yaklaşık 2,5 yıldır Bolu Belediyesi danışma biriminde çalıştığını, eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'in kendisini rahatsız ettiğini, bu durumu da Tanju Özcan'a anlattığını söyledi. Çağalı ifadesinde, bir süre sonra Tanju Özcan'ın kendisini ara ara yalnız görüşmelere çağırdığını ve kendisinden hoşlandığını söylediğini belirtti. Ardından belediye çağrı merkezine özel hayatıyla ilgili bir ihbar geldiğini, bunun sonrasında Tanju Özcan'ın kendisini makam odasına çağırdığını ve ihbar kaydını dinleterek "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum" dediğini öne sürdü. Çağalı ayrıca, 2025 yılının Eylül veya Ekim ayında Tanju Özcan'ın davetiyle Narven Termal Kasabası'ndaki bir otele gittiğini, burada alkol aldıklarını ve sonrasında rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı.

SAVCILIK TELEFON İMAJINDAN 117 GÖRÜŞME TESPİT ETTİ

İddianamede Öznur Çağalı'nın telefonunda bulunan mesajlara da yer verildi. Buna göre, Çağalı ile Tanju Özcan'ın kullandığı belirtilen hat arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma olduğu öğrenildi. İddianamede bu yazışmaların bazı bölümleri de yer aldı.

Dosyada yer verilen mesajlardan bazıları şöyle aktarıldı:

Tanju Özcan: "Yaa, çok hoşsun."

Öznur Çağalı: "İnan sadece senin hoşun olmak isterim."

Tanju Özcan: "Göğüsleri de mi büyüttün."

Bir başka mesajlaşmada ise savcılığa göre şu ifadeler geçti:

Tanju Özcan: "Özledin mi"