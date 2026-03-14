Cevdet Yılmaz: "Türkiye eğitimde mükemmel bir altyapı oluşturdu"

"HEM HAKLI HEM DE GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Kalkınmanın sadece ekonomik bir mesele değil, bütün yönleriyle bir toplumun daha iyiye gitmesi meselesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla eğitim aynı zamanda bir beka meselesidir. Bir toplumun ayakta kalma, var olma meselesidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Niye böyle ifade ediyorum? Bugünkü dünyaya bakıyoruz. Bölgemize, Gazze'den diğer meselelere kadar 'ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' zihniyeti var karşımızda. Dünyaya egemen olan bir güç siyasetiyle karşı karşıyayız. Haktan, adaletten, merhametten uzak bir güç siyaseti. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada insanlık buna farklı bir tepki gösterecek inşallah. Ama bir taraftan da şunu ifade etmemiz lazım. Sadece haklı olmanız yetmiyor maalesef. Güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz şunu söylüyoruz, hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Sadece güçlü olmak da yetmiyor, sadece haklı olmak da yetmiyor. İşte hem haklı hem güçlü olmanın en önemli unsuru da nitelikli insan gücü. Organize olabilen, hedefler koyup o hedefler etrafında birleşebilen, kaynakları verimli kullanan, doğru kullanan bir toplum. Bunun da temelinde yine insan var."

Yılmaz, okulun 24 derslik kapasiteli olduğunu, 720 öğrenciye hizmet vereceğini, ayrıca Şükriye Turhan Anadolu Lisesinin de 20 derslikle 600 öğrenciye hizmet sunacağını belirterek, bu yeni yatırımların depreme dayanıklı olduğunu ifade etti.