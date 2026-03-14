Danışman Dilan Kaya intiharı DEM Partiye sıçradı: DEM Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma

DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz'in Danışmanı ve Gazeteci Dilan Karaman'ın 27 Kasım 2025'te yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İlk aşamada kamuoyuna "kalp krizi" ve ardından "intihar" olarak yansıtılan olayın, hazırlanan bazı raporlarla üstünün kapatılmak istendiği iddiaları gündeme gelmişti. Olayın hemen ardından ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreci yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin ve hukukçuların "şüpheli ölüm" itirazlarını dikkate alarak yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular, bazı gruplar tarafından hazırlanan gerçeği yansıtmayan raporlarla" olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını ortaya çıkardı.

TAZİYE MESAJI YAYINLAMADI

Dilan Kaya intiharı DEM Partiye sıçradı. Danışmanı vefat ettiğinde hiçbir taziye mesajı dahi paylaşmayan Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz hakkındaki iddialar ise dosyadaki ihmal zincirini gözler önüne serdi. Dilan Karaman'ın ailesinin dosyaya yansıyan beyanlarına göre, Aydeniz'in olay günü hastaneye giderek "olayın basına yansımamasını" istediği öne sürüldü.

DEM PARTİ ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI

Gelişmelerin ardından geri adım atan DEM Parti ise Karaman'ın yardım çığlığına sessiz kalındığını kabul ederek özeleştiri yayınladı. Milletvekili Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden ayrılmak zorunda kalırken, hakkında parti içi disiplin soruşturması başlatıldı. DEM Parti Kadın Meclisi, Dilan Karaman'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen tartışmalar ve değerlendirmelerin ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dilan Karaman'ın kaybı nedeniyle yürütülen değerlendirmeler sonucunda bazı eksikliklerin tespit edildiği belirtilirken, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyuruldu.

STK'LAR RAPOR HAZIRLADI

DEM Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Saliha Aydeniz'in 27 Kasım 2025'te intihar sonucu yaşamını yitiren danışmanı Dilan Karaman'ın ölümüyle ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşunca hazırlanan rapor tepkilere neden oldu. DEM Parti Kadın Meclisi rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Dilan Karaman'ın danışmanı olduğu DEM Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Saliha Aydeniz'in hakkında disiplin kurulunca soruşturma başlatıldığı, bu kapsamında Aydeniz'in TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildiği bildirildi.

"TEPKİLER ÜZERİNE ÖZELEŞTİRİ"

DEM Parti Kadın Meclisi açıklamasında, daha önce yaptıkları kısa açıklamada konunun ilgili tüm kurullarda tartışılacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirttiklerini hatırlattı. Açıklamada, yapılan özeleştirinin Dilan Karaman'ın anısına bağlılık, mücadele tarihinden gelen hakikate saygı ve kadın özgürlük mücadelesi yürüten tüm kadınlara karşı sorumluluğun bir gereği olarak ele alındığı vurgulandı. Kadın Meclisi, Dilan Karaman ile kadın yoldaşlığı bağlamında güçlü bir ilişki kuramamış olmanın en büyük özeleştirileri olduğunu ifade etti. Parti içinde görev ve sorumluluklar farklı olsa da emeğin eşdeğer olduğuna dikkat çekilen açıklamada, partide ast-üst ilişkileri yerine kolektif iradeye dayalı bir çalışma anlayışının benimsendiği vurgulandı.

"SORUMLULUĞUMUZU GETİRMEKTE EKSİKLİK YAŞADIK"

Dilan Karaman'ın kaybının ardından yaşanan eksikliklerin de özeleştirel bir temelde değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "'Neyi eksik yaptık? Ne yapmalıydık?' sorusuna cevap arayışımız ve çözüm geliştirme çabamız olsa da daha çok bekleyen bir konumda kaldığımızı, sorumluluğumuzu daha güçlü ve hızlı yerine getirmekte eksiklik yaşadığımızı tespit ettik."

"ERKEK ŞİDDETİ ZAMANINDA FARK EDİLEMEDİ"

Açıklamada, Dilan Karaman'ın maruz kaldığı erkek şiddetinin zamanında bilinmemesinin önemli bir sorun olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Dilan Karaman'ın intihara sürüklenmesinin arkasında şiddet faili Mazlum Toprak'ın uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetin bulunduğunun açık olduğu ifade edildi.

SALİHA AYDENİZ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

DEM Parti Kadın Meclisi açıklamasında ayrıca, Dilan Karaman ile birlikte çalışan milletvekili Saliha Aydeniz'in kendi iradesiyle idare amirliği görevinden çekildiği bildirildi. Açıklamada, Aydeniz'in Kadın Meclisi'nin iradesini ve hakkında yürütülecek disiplin kurulu soruşturmasının sonuçlarını esas alacağını beyan ettiği ifade edildi. Bu kapsamda parti disiplin kurulunda soruşturma sürecinin başlatıldığı belirtildi.