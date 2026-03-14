Dünyanın en müşfik gücüyüz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı programına katıldı. Emine Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

Bu mübarek günlerde coğrafyamızın nasıl büyük sınamalardan geçtiğini görüyoruz. Adeta bir ateş çemberinin içindeyiz. O sözde medeniyet ilkokulları, yeni doğan hastanelerini hedef alıyor.

Komşu ülkelerin sürüklendiği bu krizler bizi elbette derinden üzüyor. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlanması ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için, gayret ediyoruz.

Bu anlamda Türkiye, dünyanın en müşfik gücü olduğu gibi sağduyunun da sesi ve temsilcisidir.

AK Parti hareketine katılan kadın sayısı bugün 6 milyonun üzerine çıktı. Şimdi bu 6 milyon inanmış kadınla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.