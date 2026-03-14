HAKMAR’ın tahliye olan başkanına yeniden tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer alırken, şirketler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında eşya müsaderesi talep ediliyor. İddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

4 TAHLİYEYE BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliye edilmişti. Başsavcılık harekete geçerek söz konusu tahliyelere itiraz etti.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye edilen Zeki Doruk dahil 4 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.