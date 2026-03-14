İlber Hoca’ya veda

Rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören ve dün sabah durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

TÜRK TARİHİNİN ÇINARIYDI

Türkiye'de tarihi geniş kitlelere sevdiren ve "yaşayan kütüphane" olarak anılan Ortaylı, engin akademik birikimi ve kendine has üslubuyla Türk kültür ve bilim hayatının en önemli kişilerinden biriydi. 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ortaylı, 2 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde başlayan, yüksek lisansını da Chicago Üniversitesi'nde dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın öğrencisi olarak tamamlayan Ortaylı, Viyana Üniversitesi'nde de Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine yüksek lisansını tamamladı.

1974'te ise Ankara Üniversitesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" tezi ile doktorasını yaptı. 1979'da doçent, 1989'da profesör oldu. Çok sayıda dili (Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça vb.) ileri seviyede bilmesi, uluslararası arşivleri birinci elden inceleyerek dünya çapında bir otorite olmasını sağladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uzun yıllar idare tarihi alanında dersler veren Ortaylı, Galatasaray ve Bilkent Üniversiteleri'nde hukuk ve tarih bölümlerinde misafir ve kadrolu öğretim üyesi olarak kariyerine devam etti. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi başkanlığı görevini yürüten Ortaylı, sarayın uluslararası tanıtımına, organizasyon yapısına ve restorasyon süreçlerine büyük ivme kazandırdı. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışmanlık yapan Ortaylı, dünyanın pek çok önemli kentinde seminerler verdi.

Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek, Bir Ömür Nasıl Yaşanır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi eserleriyle tarihi sadece uzmanların değil, her yaştan insanın okuyabileceği bir alana dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Rusya Federasyonu Puşkin Madalyası dahil olmak üzere sayısız itibarlı ödüle layık görüldü. Prof. Ortaylı için 16 Mart Pazartesi saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından Ortaylı'nın naaşı ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN ORTAYLI'YA TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Merhum Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.