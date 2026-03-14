İletişim Başkanı Duran’dan ’K2 Kamikaze İHA’ paylaşımı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayimiz, yerli ve milli mühendisliğin gücüyle her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bırakıyor. Yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekipleri canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizdeki atılımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."