İstanbul’da 2019’dan beri istismar ve bahane var, iş yok

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1'inci Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde İBB'ye yüklendi:

Proje üç etaplı olarak tasarlandı ve eşzamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi hedeflendi. Bu amaçla normalde son etap olarak inşası planlanan alana yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğünde 23 adet çelik konstrüksiyon bina inşa edildi.

Böylelikle hem burada öğrenim gören gençlerimizin eğitimleri kesintisiz şekilde devam etti hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin devamı sağlandı.

Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları yapıldı. Kültür Bakanlığı'mızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkarılıp tasnif edilerek kültür varlığına yenileri eklenmiş oldu. Çok özel ve yeni teknikler kullanmak suretiyle bu yapıları yine Cerrahpaşa'da bulunan başka bir alana taşıdık. Arkeoloji literatüründe örnek gösterilen bu işlem neticesinde ilk kez İstanbul'da üç boyutlu bir tarihi yapı başka bir yere başarıyla nakledildi.

Öte yandan tüm bu süreçte karşımıza çıkan şu üzücü hadiseyi de sizlerin ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim; burada Türkiye'nin ilk ve en büyük tıp müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındıran bu müzenin restorasyonunu biz, merhum Kadir Topbaş döneminde imzalanan protokolle 2019'da tamamlamıştık. Yani üç yıl içinde verilen sözler tutuldu. Gazi Mustafa Kemal'in de emaneti olan bir mirasa sahip çıkıldı. Ancak protokol, restorasyonla birlikte müze envanterinin bakımı, tasnifi ve sergilenmesiyle ilgili süreçleri de kapsıyor.

Peki 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler, protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmiyor. Bundan dolayı müzedeki 40 bini aşkın eserin teşhir ve tanıtımı için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı.

İş; siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını güya dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı. Tam tersine sırtlarını döndüler. Biz bunların hiçbirine aldırmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik.