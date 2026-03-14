Lübnan’da katliam çığlığı

İsrail'in Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a önceki geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralı sayısının 1993'e yükseldiğini açıkladı. Lübnan'da 822 bin 600 kişi yerlerinden edildi. İsrail, önceki gece iftar vakti ezan okunurken Beyrut'a bombardıman başlattı. Hizbullah'ın finans merkezlerinin hedef alındığı saldırılarda Lübnanlı siviller katledildi. Çevredeki çok sayıda binada ve araçta maddi hasar oluştu.

TAMPON BÖLGE OYUNU

İsrail Savaş Kabinesi, Lübnan'daki saldırıları genişletmek için toplantı yapmaya hazırlanıyor. Lübnan'ın güneyine takviye birlikler gönderen İsrail, bu toplantı sonucunda Lübnan'ın güneyinde 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Litani Nehri'nin üzerindeki önemli geçiş noktalarından biri olan köprü, katil İsrail Ordusu tarafından vuruldu. Bu da İsrail'in oluşturmak istediği 'tampon bölge' hazırlığının bir parçası olarak değerlendiriliyor.