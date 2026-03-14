Mazlumun yanında zulmün karşısındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 10. Milli İrade Platformu iftarına katıldı. İslam coğrafyasının bu mübarek günlerde acıyla, gözyaşıyla, çatışmalarla ve savaşlarla anılmasının kendilerini müteessir etiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

72 bin şehit verdiğimiz Gazze, ateşkese rağmen huzura hasret kalırken, bir de buna İsrail'in Batı Şeria'daki insanlık dışı işgal politikaları eklendi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bin 120'yi aşkın Filistinli sivil, son 2 yılda İsrail güçleri veya yerleşimci teröristler tarafından hayattan koparıldı.

Annelerinin yanaklarına bir gül kondurarak okula gönderdiği çocuklar, ya füzelerin ya bombaların ya da kurşunların hedefi oluyor. Komşumuz İran'dan Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye kadar coğrafyamızın dört bir yanında maalesef aynı üzüntü verici manzarayla karşı karşıyayız.

Sabah güle oynaya okula giden yavruların akşam evlerine dönemediği bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur?

Suriye'de 13.5 yıl süren zulümde bunu gördük. Somali'de insanlar açlıktan kırılırken bunu gördük. Bazı ülkeler zulmü ve soykırımı görmezden geldi. Bazı ülkeler, İsrail gibi soykırımcılara destek verdi.

Aileleri tamamen yok edilen on binlerce Gazzeli ve Suriyeli çocuğun dramı, sanal âlemin sahte vicdanı sayesinde sürüsünden ayrılan bir penguen kadar bile gündeme gelmedi. Vicdan tutulmasına uğramış işte böyle bir dünyada Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlarla dayanışma hâlindeyiz.

Şunu da bugün açık açık ilan etmek istiyorum. Bu can bu tende olduğu müddetçe mazlumların yanında duracak, zulme rıza göstermeyeceğiz. Baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız. Tıpkı duvarın tuğlaları gibi, "bünyânün mersûs" hükmü var ya, o hükümde olduğu gibi birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz sürece istiklal ve istikbalimize uzanan namahrem elleri kırabiliriz.

TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ

Bakınız, biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz.

Yine bu süreçte önceki gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Türkiye'nin binlerce yıllık kadim devlet aklı ve hükümetimizin 23 yıllık kriz yönetim tecrübesi, çevremizdeki karmaşık hadiseleri okumada ve bunlara doğru, ölçülü tepkiler vermede en büyük kılavuzumuzdur. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir.

BİLAL ERDOĞAN: KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: "Rabbim, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun zorluk yaşayan kardeşlerimizi feraha ve selamete kavuştursun. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Millî İrade Platformu'na ve emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. Şimdiden Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın, mazlumların umudu olan dayanışmamızı güçlendirsin. Dualarımızın kabul, sofralarımızın bereketli olmasını temenni ediyorum."

KURTULMUŞ: DÜNYA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Milli İrade Platformu zaten milletin iradesini, Türkiye'nin medeniyet değerlerine sahip çıkmak üzere kurulmuş olan değerli bir sivil toplum platform olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları ifadeleri kullandı: "Bu iftarın konusu ise millî birliktir. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz şu büyük türbülansların yaşandığı dönemde belki de her şeyden daha fazla ihtiyacımız olan husus millî birlik ve beraberliktir. Bu çerçevede özellikle dünyanın yeni bir döneme girdiği, artık hiçbir uluslararası kuralın, hiçbir uluslararası kurumun kalmadığı, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojisinin bile altüst olduğu bir döneme doğru giriyoruz."