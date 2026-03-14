Savunma değil şov yaptı, mahkeme izin vermedi

Asrın yolsuzluğu olan Erkem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında ilk hafta geride kaldı. 4 gün görülen duruşmada İmamoğlu'nun provokasyonlarıyla tansiyon zaman zaman yükseldi. İlk gün heyeti tehdit etti, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Turkuvaz Medyayı hedef gösterdi. İkinci günü sandalye krizi yaşattı. Üçüncü gün sessiz kalarak şaşkınlık yaratırken dördüncü gün basına şovunu yapıp mahkemeden sert tepki aldı.

PROVOKASYONA GEÇİT YOK

Davanın ilk duruşması pazartesi günü yapıldı. İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmeden kürsüye gelerek ilk provokasyonunu yaptı. Mahkeme başkanının "Kafana göre kalkıp kürsüye gelip konuşamazsın" demesiyle ilk uyarısını aldı. Davanın ikinci duruşması salı günü yapıldı. Mahkeme başkanı İmamoğlu'nu "Düzeni bozuyorsunuz" diyerek uyardı. İmamoğlu, makamı, Turkuvaz Medya'yı hedef aldı. Davanın dördüncü duruşması perşembe günü görüldü. İmamoğlu güvenlik bariyerlerine aşarak yasak olmasına rağmen basına röportaj verdi. Mahkeme başkanı tüm tutuklu sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdi.