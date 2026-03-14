Şiddetle mücadele vazgeçilmez önceliğimiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumunda katıldığı üst düzey toplantılarda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi "vazgeçilmez bir öncelik" olarak tanımladı. Göktaş, "Şiddete karşı sıfır tolerans temel ilkemizdir. Bakanlık olarak; şiddet, tehdit, istismar ve ısrarlı takip vakalarıyla ilgili tüm süreçleri büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz" dedi. Göktaş, 81 ilde avukatlarla davalara müdahil olduklarını hatırlatarak şiddetin kök nedenlerine inen ve şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahaleleri de içeren yeni bir destek modeli üzerinde çalıştıklarını, sosyal risk haritalarıyla koruyucu hizmetleri doğru zamanda devreye aldıklarını açıkladı.

'İNSAN ODAKLI' TEKNOLOJİ

Teknolojinin getirdiği yeni risk alanlarına dikkat çeken Göktaş, "Dijital araçlar kadınların güçlenmesi için önemli imkânlar sunarken çevrim içi taciz, mahremiyet ihlali, dijital takip ve teknoloji destekli şiddet biçimleri dikkatle ele alınması gereken hususlardır. Bu nedenle teknolojiye yaklaşımımız insan odaklı, hak temelli ve güvenlik eksenli olmalıdır" uyarısında bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ BÜYÜYOR

New York temasları kapsamında kadın girişimciliği ve ekonomik kalkınma üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Göktaş, her kadın girişimcinin birer rol model olduğunu vurguladı. KAGİDER etkinliğinde konuşan Göktaş, "Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha güçlü şekilde yer aldığı bir Türkiye için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bir fikrin markaya ya da ürüne dönüşmesi daha adil, kapsayıcı ve güçlü bir geleceğin inşasına sunulan kıymetli katkıdır" dedi. Bakanlığın bugüne kadar 1300'den fazla kadın kooperatifine destek sağladığını belirten Göktaş, mentorluk ve e-ticaret kapasite geliştirme çalışmalarıyla her geçen gün daha fazla kadına ulaştıklarını kaydetti. ANKARA