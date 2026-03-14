SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: Türkiye krize çözüm arıyor

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Bu bereketli iftar sofrası etrafında siz değerli sağlık çalışanlarımızla olmaktan duyduğum memnuniyeti söylemek istiyorum.

Sağlık camiamızın tüm çalışanlarımıza saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sağlık ordumuzun 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor emekleri için teşekkür ediyorum. Ebedi aleme göç etmiş sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yad ediyorum. Milli mücadelede cepheden cepheye koşan doktorlarımızın metaneti umuyorum ki sizlerin de ruhunu coşturuyor.

Bazı meslekler eda mesleği bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveri ile çalışarak, yeri geldiğinde ailesinden feragat ederek milletimiz için adeta kendini feda eden bir yapıya sahiptir. Tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür.

Bugün sağlık sistemimiz geçmişle kıyas edilemeyecek kadar modern bir altyapıya sahiptir. Sağlık sistemimiz tüm zorlu sınavlardan alnının akıyla geçmiştir. Ülkemizde de yapılanı görmemekte inat edenler var. Yapılanları gözlerini kapatanlar var. Sizlerin emeklerini, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz.

Sağlık alanında tarihi adımlar attık. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, bu sayı bugün 1 milyona çıktı. Sadece geçen yıl 75 bin 255 personel ataması yaptık. 784 yeni hastaneyi hizmete açarak kamu hastanalerindeki yatak sayımızı 173 bine çıkardık.

27 şehir hastanesini hizmete aldık. 11 şehir hastanesinin de yapımı devam ediyor. 9 hastane ise ihale aşamasındadır. Bazı şeyler ücretle ödenmez, hayat kurtarmak şifa dağıtmak bunlardan biridir.

Gazze soykırımında çocuklarla kadınlarla birlikte doktor ve hemşirelerin de acımacızsa şehit edildiğini gördük. 1700 sağlık çalışanı İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. İsrail, İran ve Lübnan'da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız. Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.

Okulda ve hastanede şiddete asla tahammülümüz yoktur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız."

