Şu anda trend AK Parti lehine
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, son anketlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 36-37, CHP'nin ise 25-26 seviyesinde göründüğünü açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Medya Sahuru Buluşması'nda yaptığı konuşmada Türkiye coğrafyasının kritik bir dönemden geçtiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekte etkili bir liderlik ortaya koyduğunu belirtti. AK Parti'nin güncel siyasi tablo içerisindeki konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Acar, "Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor" İfadelerini kullandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise İstanbulluların en önemli sorunları arasında trafik yoğunluğunun ilk sırada yer aldığını belirterek şehirde ulaşım yatırımlarının yetersiz kaldığını söyledi. 2017 yılında başlatılan bazı metro projelerinin tamamlanamadığını ifade eden Özdemir şehirde yeni ulaşım yatırımlarının yeterince hayata geçirilmediğini dile getirdi.