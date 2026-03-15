AK Parti İstanbul’da Filistin iftarı: Kudüs ve Gazze için birlik mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Filistin iftarı düzenlendi. İftar programında İl Başkanı Abdullah Özdemir, Filistin meselesinin Başkan Erdoğan liderliğinde her zaman öncelikli gündemleri kalacağını ve bu haklı direnişin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti. Filistinli öğrenciler ise verilen destek nediyle Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Filistin İftarı programında Filistinli öğrenciler ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Programda Filistin'de yaşanan gelişmeler ve Kudüs davası üzerine birlik ve dayanışma mesajları verildi.
İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Alfara, çok sayıda Filistinli öğrenci ve davetliler katıldı.
Programın açılışında selamlama konuşması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna, Filistin halkının verdiği mücadelenin tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini belirterek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
"FİLİSTİN MESELESİ BİZİM İÇİN BİR VİCDAN MESELESİDİR"
Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek Filistin davasının Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Filistin meselesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının başından bu yana yakından takip ettiği bir dava olduğunu belirten Özdemir, AK Parti teşkilatlarının da kuruluşundan itibaren Filistin konusunda net bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek etkinliklerinin dünya kamuoyuna güçlü mesajlar verdiğini belirten Özdemir, Filistin halkının verdiği mücadelenin yalnızca bölgesel değil aynı zamanda hukuk, vicdan ve insanlık mücadelesi olduğunu vurguladı.
Özdemir, Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen büyük bir direniş ortaya koyduğunu belirterek Türkiye'nin ve AK Parti teşkilatlarının bu mücadelede Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.