Bakan Göktaş: “İslamafobi açık bir ayrımcılık ve nefret suçudur”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" için paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş İslamafobinin yalnızca bir önyargı değil, açık bir ayrımcılık ve nefret suçu olduğunun altını çizerken, “İslamofobi'ye karşı güçlü ve kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz.” dedi.

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 17:05

Bakan Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobi yalnızca bir önyargı değil, açık bir ayrımcılık ve nefret suçudur.

Ne yazık ki bugün dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, inançları, kimlikleri ve değerleri sebebiyle sistematik ayrımcılığa, nefret söylemine ve dışlanmaya maruz kalmaktadır. İslam dünyasında yaşanan krizlere yönelik sergilenen çifte standartlı yaklaşımlar da bu ayrımcı zihniyetin uluslararası düzeyde nasıl kök saldığını açıkça göstermektedir.