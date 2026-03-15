Bakan Gürlek: “Güçlü yarınlara yürürken büyük dayanağımız adalettir”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Gürlek, burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve kardeşlik iklimine vurgu yaptı. Başakşehirlilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Gürlek, programı düzenleyen Başakşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgede istikamet belirten, yön tayin eden bir ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Gürlek, "Türkiye olarak güçlü yarınlara yürürken en büyük dayanağımız adaleti merkeze koymamızdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Ana hedefimiz daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh, bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa etmektir." dedi.

Başakşehir'in kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Gürlek, bir dönem Başakşehir'de hakimlik ve savcılık görevi yürüttüğünü hatırlattı. Bölgede halen çok sayıda hâkim ve savcının ikamet ettiğini söyleyen Bakan Gürlek, Başakşehir'in Türkiye'ye örnek bir ilçe olduğunu kaydetti. Konuşmasının sonunda Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Bakan Gürlek, Kadir Gecesi'nin ve Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Bakan Gürlek, programın ardından belediye binasında kurulan kitap fuarını, Tema Park'ı ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Belediye binasındaki kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Bakan Akın Gürlek, sınavlarda başarılar diledi. Belediyedeki atölyeleri de ziyaret ederek çalışanlardan bilgi alan Bakan Gürlek, buradaki Ebru sergisini de gezdi.

Gürlek daha sonra Başakşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ramazan etkinlik alanında vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İftar programına, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıldı.