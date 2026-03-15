Baykar K2 Kamikaze İHA test uçuşu yaptı

Baykar'ın özkaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), otonomi, yapay zekâ ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle sahaya çıktı. Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, iki gün Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde "sağ kademe", "çizgi" ve "V" dizilimli formasyon uçuşlarını gökyüzünde başarıyla icra etti. "Turan" ve "duvar" formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabilen K2 Kamikaze İHA sınıfının en büyüğü. K2 Kamikaze hassas vuruş tekniği, kesintisiz görev ve otonom özellikleriyle ön plana çıkıyor.