Emine Erdoğan: 14 Mart’ı gönülden kutluyorum
Emine Erdoğan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutladığını söyledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan hayatını korumayı en büyük sorumluluk bilen, bilgiyi şefkatle buluşturan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Fedakârlıkla yürüttükleri bu kutsal vazifenin, umutları çoğaltmaya, yaralara merhem olmaya ve insanlığa şifa olmaya devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.