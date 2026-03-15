Eski başkan cezaevinde

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ndeki ihalelerde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, asfalt ihalesi başta olmak üzere bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamunun 125 milyon lirayı aşan zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında CHP'li eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile 2 eski belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Turgay Genç ile Ali Altun tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin yurt dışında bulunduğu ve 1 firarinin arandığı bildirildi.