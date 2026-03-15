İletişim Başkanı Duran’dan ’İslamofobi ile Mücadele Günü’ mesajı!

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Duran, "15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü, hoşgörüye, adalete ve birlikte yaşama kültürüne verilen önemi ortaya koyan evrensel bir gündür. Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar, ibadetlerini, kutsal mekanlarını ve günlük yaşamlarını hedef alan ayrımcılık ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür eylemler yalnızca bireyleri değil, toplumsal barışı ve insan haklarını da tehdit etmektedir. Biliyoruz ki insan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirmek, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

