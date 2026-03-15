Kurduğu şantaj tuzağına kendisi düştü

CHP'li başkan Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, belediye çalışanı Öznur Çağalı ile yaşandığı iddia edilen ilişki ve sonrasında ortaya çıkan şantaj süreci yer aldı.

ÖZCAN'DAN YARDIM İSTEDİ

İddianamede Özcan hem müşteki hem de şüpheli olarak yer aldı. İddiaya göre Bolu Belediyesi danışma biriminde çalışan Öznur Çağalı, sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ile sorunlar yaşadı. Özcan'a giderek eski sevgilisinin kendisini rahatsız ettiğini anlattı. Sevgilisinin, elindeki uygunsuz görüntüleri yaymakla tehdit ettiğini söyledi.

BENİMLE GÖRÜŞECEKSİN

İfadesine göre Özcan daha sonra kendisini yalnız görüşmelere çağırdı ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin" sözleriyle baskı kurdu. İddianamede Öznur Çağalı'nın telefonunda bulunan mesajlara da yer verildi. Buna göre, Çağalı ile Tanju Özcan'ın kullandığı belirtilen hat arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma olduğu öğrenildi. İddianamede bu yazışmaların bazı bölümleri de yer aldı.

Çağalı, Eylül 2025'te Narven Termal Kasabası'nda bir otelde buluştuklarını ve rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını anlattı.

Bir süre sonra kadının sevgilisi Mehmet Eren Akgüney, Özcan'la sevgilisi arasındaki Whatsapp yazışmalarını görünce şantaj bu defa tersine döndü.

İddianameye göre Akgüney, 8 Ocak 2026 gecesi Gürcistan numarasıyla Özcan'ı arayarak elindeki yazışma ve ses kayıtlarını yayınlamakla tehdit etti. Bunun karşılığında 20 milyon TL, araba ve oto yıkama yeri talep etti.

Özcan, davada hem tanık hem de sanık sıfatıyla yer almış oldu.

117 GÖRÜŞME VE MESAJLAŞMA YER ALDI

İddianamede Öznur Çağalı'nın telefonunda bulunan mesajlara da yer verildi. Dosyada yer verilen mesajlardan bazıları şöyle aktarıldı:

Tanju Özcan: Yaa, çok hoşsun.

Öznur Çağalı: İnan sadece senin hoşun olmak isterim.

Tanju Özcan: Göğüsleri de mi büyüttün.

Bir başka mesajlaşmada ise savcılığa göre şu ifadeler geçti:

Tanju Özcan: Özledin mi

Öznur Çağalı: Özledim tabi, sen özledin mi

Tanju Özcan: Çok

Öznur Çağalı: Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz.

Tanju Özcan: "Hepiniz gelin.. Ben yeterim."

Tanju Özcan: Sadettin Saran benim abim.

Savcılık, bu mesajlaşmaların taraflar arasında duygusal birlikteliğin ve Öznur Çağalı'nın iddialarını destekler nitelikte olduğunu ileri sürdü.