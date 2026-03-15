SON DAKİKA: İçişleri duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 32 isim ile birlikte 72 suçlu Türkiye’ye getirildi

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen uluslararası çalışmalar kapsamında 72 firari şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonlarda 32 kişinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 40 kişinin ise ulusal seviyede arandığı öğrenildi.

10 FARKLI ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 72 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. Firarilerin 54'ü Gürcistan'dan, 9'u Almanya'dan, 2'si Karadağ'dan getirildi. Ayrıca Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da yakalanan şüpheliler de Türkiye'ye teslim edildi.

32 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 32 kişinin yakalandığı bildirildi. H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. isimli şüphelilerin yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

40 ŞÜPHELİ ULUSAL SEVİYEDE ARANIYORDU

Ulusal seviyede aranan 40 kişinin de yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalandığı bildirildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı taradından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.