Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler için "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecek" dedi. Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fidan, özetle şunları söyledi:

Ne yazık ki savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahede ediyoruz. Bu savaşa bir an önce son verilmesi gerekmektedir.

Provokasyona gelmeme konusunda tam irademiz mevcut. Türkiye devam eden haksız savaşta yer almak istememektedir. Türkiye her türlü provokasyona direnecek, hiç bir savaşa sürüklenmeyecektir.

(Türkiye'ye yönelen füzeler) Sergilediğimiz anlayış ve yapıcı yaklaşımın, milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmediğini belirtmek isterim. Bu vahim hadiseyle ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz.

Çok uzun süredir Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarının ve fundamentalist ideolojisinin bölgemizde neden olduğu kaosa ısrarla dikkat çekmekteyiz.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, bölgemizde yeni bir infiali tetikleyebilecek son derece tehlikeli bir adımdır. İsrail, Lübnan'ı yeniden insani bir felakete ve kalıcı bir siyasi istikrarsızlığa sürüklemek istemektedir.