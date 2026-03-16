Adalet Bakanlığı’ndan kırmızı bülten açıklaması: Türkiye’nin suçla mücadeledeki kararlılığını açık biçimde ortaya koymaktadır

Adalet Bakanlığı, uluslararası düzeyde aranan suçluların yakalanarak ülkelerine iade edilmesini sağlayan kırmızı bülten uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

AĞIR SUÇLARDA ULUSLARARASI ARAMA KARARI

Bakanlık açıklamasında, kırmızı bültenin terör, adam öldürme, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık gibi ağır suçlar nedeniyle aranan kişilerin yakalanmasını ve ilgili ülkelere iade edilmesini hedefleyen uluslararası bir araç olduğu belirtildi.

SÜREÇ ADALET BAKANLIĞI MERKEZLİ 3 BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, kırmızı bülten sürecinin Türkiye'de Adalet Bakanlığı tarafından merkezi makam olarak yürütüldüğü ifade edildi. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde hareket edildiği, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gerekli işlemlerin titizlikle yerine getirildiği kaydedildi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Açıklamada, "Üç bakanlığın eşgüdümüyle yürütülen bu sürecin, suçla mücadelede Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve uluslararası iş birliği konusundaki kararlılığını açık biçimde ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.