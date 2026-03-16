AK Parti Sözcüsü Çelik: Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır

" İsrail 'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.

"İNSANLIĞIN TÜM DEĞERLERİNE SALDIRIDIR"

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKTEDİR"

Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.