Bakan Fidan’dan, Bakan Gürlek’e ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bakanlıkta ağırladıklarını söyleyerek, "Ülkemizin ve bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği bir süreçte, Sayın Bakanımızın yürüttüğü yoğun diplomatik çabalar Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adalet arayışına önemli katkılar sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin, devlet aklı, tecrübe ve kararlılıkla ülkemizin menfaatlerini güçlendirdiğine yürekten inanıyorum. Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımız arasında uluslararası hukuk, adli iş birliği ve suçla mücadele alanlarında yürütülen yakın koordinasyonun da ülkemizin kurumsal gücüne önemli katkılar sunduğunu özellikle ifade etmek isterim. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

